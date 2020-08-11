Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe, Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde

Son zamanlarda transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu kez de Ali Kaan Güneren savaşı çıktı.

Her iki kulüp de Akhisarspor formasını giyen 20 yaşındaki orta alan oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Ali Kaan geçen sezon TFF 1. Lig’de 11 maçta oynarken 1 gol attı.