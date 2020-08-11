Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe, Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde
11.08.2020 - 09:28 | | Takvim

Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe, Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde

Süper Lig'in iki devi, Akhisarspor forması giyen Ali Kaan Güneren için karşı karşıya geldi.

Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe, Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde
ABONE OL

Son zamanlarda transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu kez de Ali Kaan Güneren savaşı çıktı.

Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe, Akhisarsporlu Ali Kaanın peşinde

Her iki kulüp de Akhisarspor formasını giyen 20 yaşındaki orta alan oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Ali Kaan geçen sezon TFF 1. Lig’de 11 maçta oynarken 1 gol attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Lazio, Muriç için teklifini Emre Belözoğlu'na iletti!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ercan Güven: Terim’e Arda’dan ikinci soğuk duş gelecek

 

Sergen Yalçın: Zor bir kura çektik
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde
    Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde
  2. Shakhtar Donetsk - Basel maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Shakhtar Donetsk - Basel maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Wolverhampton - Sevilla maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Wolverhampton - Sevilla maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. Transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Mario Götze!
    Transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Mario Götze!
  5. Transfer haberleri | Trabzonspor'un Elneny atağı
    Transfer haberleri | Trabzonspor'un Elneny atağı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Arsenal'in Mesut Özil kararı! Fenerbahçe...

Transfer haberleri | Arsenal'in Mesut Özil kararı! Fenerbahçe...

Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık yatta tatil keyfi

Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık yatta tatil keyfi

Fatih Terim'in 'yedek kulübesi' Süper Lig'e örnek oldu!

Fatih Terim'in 'yedek kulübesi' Süper Lig'e örnek oldu!

Önce Yusuf Yazıcı şimdi Uğurcan Çakır! Altyapının gururu oldu...

Önce Yusuf Yazıcı şimdi Uğurcan Çakır! Altyapının gururu oldu...

Sıradaki Haber