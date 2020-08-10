Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe Ali Kaan Güneren için karşı karşıya!

Arda Turan'ı açıklayıp Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui için de KAP bildirimi yapmaya hazırlanan Galatasaray, transferde vites artırmak için kolları sıvadı... Selçuk İnan'ın emekliliği, Mario Lemina'nın ayrılışı ve Jean Micheal Seri'deki belirsizlik sarı-kırmızılıları orta saha arayışlarına itti.

Merkezde kan kaybeden Cimbom'da, Mert Hakan Yandaş'ı da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırınca orta saha transferi elzem hale geldi. Süper Lig ve alt liglerin altını üstüne getirip potansiyelli bir isim arayan Galatasaray scoutlarının radarına Akhisarsporlu Ali Kaan Güneren takıldı.

İzleme komitesi 20 yaşındaki oyuncu hakkında geniş bir rapor hazırlayıp teknik direktör Fatih Terim'e sundu. Kurt hoca, onayı verince yönetim de Ali Kaan Güneren'e Parçalı'yı giydirmek için harekete geçti. Ege ekibiyle flört haline gelen sarı-kırmızılılara kapı; 2 milyon Euro'dan açıldı. Fiyatı yüksek bulan Galatasaray yönetimi, bu bedeli aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. (Asist Analiz)

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