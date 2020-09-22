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22.09.2020 - 08:33 |

Transfer haberleri | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, yüksek bir bedelle Manchester United'a transfer olmak üzere... Galatasaray, Telles'in Porto'dan başka bir takıma transfer olması halinde kardan yüzde 10 pay alacak.

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Manchester United ve Porto, Alex Telles'in transferi için görüşme halinde. Telles, Porto'dan ayrılmak istiyor ve Manchester United temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüştü. Brezilyalı sol bek için PSG'nin de ilgisi olduğu iddia edildi.

Galatasaray pay alacak
Galatasaray, Telles'in Porto'dan başka bir takıma transfer olması halinde kardan yüzde 10 pay alacak.

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