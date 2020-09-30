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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'a Belhanda için şaşırtan teklif!
30.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Galatasaray'a Belhanda için şaşırtan teklif!

Transferde son dakika haberi... Fransız ekibi Nice kulübünden Belhanda için Galatasaray’a şok bir teklif geldi.

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Belhanda için Galatasaray’a şok bir teklif geldi. Fransız ekibi Nice, eski oyuncusunu bedavaya almak istediği iddia edildi.
Bir yıl daha kontratı kalan Belhanda’nın 3 milyon 350 bin euroluk maliyetinden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise çok düşük bir bedel dahi olsa bu ayrılıktan para kazanmak istiyor.
Nice’in Belhanda’ya ise yıllık 1.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerdiği öğrenildi. Böylece Belhanda’da, Galatasaray’da kazandığının yarısından daha az bir rakam önerildi.

Transfer haberleri | Galatasaraya Belhanda için şaşırtan teklif

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