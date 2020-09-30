30.09.2020 - 07:00 |
Transfer haberleri | Galatasaray'a Belhanda için şaşırtan teklif!
Transferde son dakika haberi... Fransız ekibi Nice kulübünden Belhanda için Galatasaray’a şok bir teklif geldi.
Belhanda için Galatasaray’a şok bir teklif geldi. Fransız ekibi Nice, eski oyuncusunu bedavaya almak istediği iddia edildi.
Bir yıl daha kontratı kalan Belhanda’nın 3 milyon 350 bin euroluk maliyetinden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise çok düşük bir bedel dahi olsa bu ayrılıktan para kazanmak istiyor.
Nice’in Belhanda’ya ise yıllık 1.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerdiği öğrenildi. Böylece Belhanda’da, Galatasaray’da kazandığının yarısından daha az bir rakam önerildi.