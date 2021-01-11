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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'da Belhanda 1.5 milyon euroya bile razı!
11.01.2021 - 07:00 |

Transfer haberleri | Galatasaray'da Belhanda 1.5 milyon euroya bile razı!

Younes Belhanda’nın en azından mukavelesinin bitimi olan sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. İstanbul’da kalmak isteyen Belhanda’nın ise ücreti 1 milyon 500 bin euroya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi.

Transfer haberleri | Galatasaray'da Belhanda 1.5 milyon euroya bile razı!
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Gençlerbirliği karşılaşmasında üç gol atan Younes Belhanda’nın en azından mukavelesinin bitimi olan sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. Menajeri William D’Avila, Galatasaray Yönetimi ile görüşmelerini sürdürürken, senelik 2 milyon 250 bin euro talepte bulundu. İstanbul’da kalmak isteyen Belhanda’nın ise ücreti 1 milyon 500 bin euroya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda kararını verecek.

Transfer haberleri | Galatasarayda Belhanda 1.5 milyon euroya bile razı

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