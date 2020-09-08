08.09.2020 - 13:20 | | Takvim
Transfer haberleri | Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...
Galatasaray 3 transfer daha gerçekleştirmesi halinde Fernando Muslera'nın sözleşmesini donduracak.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer yapabilmek için elindeki bazı oyuncularını göndermek zorunda olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Elinde 14 yabancı bulunan sarı kırmızılıların Sekidika ve Ozornwafor'u kiralayacağı öğrenildi.
Eğer 3 yabancı transferi yapılırsa bu kez Muslera'nın sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulacak ve kontenjanda 1 boşluk daha açılacak.
Muslera'nın daha önce de sözleşmesinin dondurulacağı ifade edilmiş fakat Uruguaylı yıldızın iyileşme sürecinin beklenenden iyi gittiği gerekçesiyle bu düşünce rafa kaldırılmıştı.