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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...
08.09.2020 - 13:20 | | Takvim

Transfer haberleri | Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

Galatasaray 3 transfer daha gerçekleştirmesi halinde Fernando Muslera'nın sözleşmesini donduracak.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer yapabilmek için elindeki bazı oyuncularını göndermek zorunda olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Elinde 14 yabancı bulunan sarı kırmızılıların Sekidika ve Ozornwafor'u kiralayacağı öğrenildi.

Eğer 3 yabancı transferi yapılırsa bu kez Muslera'nın sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulacak ve kontenjanda 1 boşluk daha açılacak.

Muslera'nın daha önce de sözleşmesinin dondurulacağı ifade edilmiş fakat Uruguaylı yıldızın iyileşme sürecinin beklenenden iyi gittiği gerekçesiyle bu düşünce rafa kaldırılmıştı.

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