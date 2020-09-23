Transfer haberleri | Galatasaray'da gidecekler için Avrupa vitrin ligi!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ne farklı bir gözle bakıyor. Cim-Bom, Avrupa’nın iki numaralı kupasını önemli bir vitrin olarak değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Bir önceki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynamasına rağmen Eintracht Frankfurt’un Luka Jovic ve Sebastien Heller’i vitrine çıkarması ve iki oyuncunun satışından 110 milyon euro bonservis bedeli kazanması Aslan’ın referansı oldu.

Sarı-kırmızılılar potansiyeli yüksek bazı oyuncularının burada ciddi anlamda değerleneceğini düşünüyorlar. Bunların başında Marcao, Luyindama, Emre Kılınç gibi isimler geliyor. Bu futbolcuların turlar geçildikçe değerleneceği ve önemli teklifler geleceği tahmin ediliyor.

Yine düzenli oynaması durumunda Taylan Antalyalı için de UEFA Avrupa Ligi önemli bir fırsat olarak görülüyor. Mbaye Diagne’nin transfer borsasına girmesi için de Avrupa Ligi’nin değeri öne çıkartılıyor. Senegalli yıldız, Neftçi Bakü maçında startı vermiş ve iki gol atmıştı.

Galatasaray bir taraftan Avrupa’da tekrar eski başarılarına ulaşmayı arzularken diğer yandan ise kadrosunun değerlenmesini umut ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların da Avrupa Ligi’ni çok önemsediği ve mümkün olduğunca yollarına devam etmek istedikleri bildirildi.