Transfer haberleri | Galatasaray'da ilk hedef Jefferson Lerma!

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim’in önceliğini verdiği bölge, orta sahanın merkeziydi. Bu doğrultuda gündeme gelen isimler geçen sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giyen Southampton’lı Lemina ve Fulham’dan Seri’nin yanı sıra Lech Poznan’dan Jakub Moder ve Bournemouth’tan Jefferson Lerma’ydı. Alınan bilgiye göre Cim Bom’un kurmayları, bu 4 isim arasında şu an önceliği Lerma’ya verdi. İngiltere Premier Ligi’nde geride bıraktığımız sezonda küme düşen Bournemouth’un orta saha oyuncusu Lerma için bu hafta temasların sıklaşması bekleniyor.

Falcao da devreye girecek

2018 yazında Levante’den 28 milyon Euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, takımının yeni sezon planlamasında yer almazken, kendisi de Championship’te oynamak istemiyor. Radamel Falcao’nun da vatandaşı olan Lerma’nın, hem takım hem de Türkiye hakkında çok olumlu referanslar aldığı, kulüplerin anlaşması durumunda yeni bir maceraya yelken açmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturup, 2023’e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu satın alma kiralık olarak kadrosuna katmak adına tüm imkanları seferber edeceği, diğer adayların da henüz gündemden düşmediği belirtildi.

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