31.07.2020 - 08:32 | | FANATİK
Transfer haberleri | Galatasaray'da Okan gidiyor, Silviu Lung geliyor!
Sakatlanan Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, Silviu Lung'un Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitmesini bekliyor.
Fernando Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray’ın kaleci arayışı sürüyor. Yabancı kuralında kısıtlamanın ertelenmesiyle rotayı Kayserispor’dan Silviu Lung’a çeviren Galatasaray Yönetimi, deneyimli eldivenin sözleşmesinin bitmesini bekliyor.
Böylece sezonun ilk devresinde Lung’un, ikinci devresinde de Muslera’nın kaleyi koruması bekleniyor. Galatasaray, Okan Kocuk'u kiralık gönderecek
Galatasaray efsanesi: Fernando Muslera