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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'da Okan gidiyor, Silviu Lung geliyor!
31.07.2020 - 08:32 | | FANATİK

Transfer haberleri | Galatasaray'da Okan gidiyor, Silviu Lung geliyor!

Sakatlanan Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, Silviu Lung'un Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitmesini bekliyor.

Transfer haberleri | Galatasaray'da Okan gidiyor, Silviu Lung geliyor!
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Fernando Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray’ın kaleci arayışı sürüyor. Yabancı kuralında kısıtlamanın ertelenmesiyle rotayı Kayserispor’dan Silviu Lung’a çeviren Galatasaray Yönetimi, deneyimli eldivenin sözleşmesinin bitmesini bekliyor.

Böylece sezonun ilk devresinde Lung’un, ikinci devresinde de Muslera’nın kaleyi koruması bekleniyor. Galatasaray, Okan Kocuk'u kiralık gönderecek

Transfer haberleri | Galatasarayda Okan gidiyor, Silviu Lung geliyor

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