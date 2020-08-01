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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'da şok eden Ryan Donk gelişmesi
01.08.2020 - 10:05 | | SABAH

Transfer haberleri | Galatasaray'da şok eden Ryan Donk gelişmesi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.

Transfer haberleri | Galatasaray'da şok eden Ryan Donk gelişmesi
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Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...

CLUB BRUGGE DEVREYE GİRDİ
Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ
Henüz kendisine önerilen yüzde 50'lik indirimli sözleşme teklifine cevap vermeyen 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a veda edebileceği belirtiliyor.

KARARI BEKLENİYOR
Ryan Donk bu sezon, Galatasaray'dan bonuslar hariç 1.9 milyon Euro aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Donk'tan 800 bin euroya imza atmasını istiyor. Hollandalı futbolcunun nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor. 

Transfer haberleri | Galatasarayda şok eden Ryan Donk gelişmesi

İmparator: Fatih Terim

 

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