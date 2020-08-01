Transfer haberleri | Galatasaray'da şok eden Ryan Donk gelişmesi

Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...

CLUB BRUGGE DEVREYE GİRDİ

Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Henüz kendisine önerilen yüzde 50'lik indirimli sözleşme teklifine cevap vermeyen 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a veda edebileceği belirtiliyor.

KARARI BEKLENİYOR

Ryan Donk bu sezon, Galatasaray'dan bonuslar hariç 1.9 milyon Euro aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Donk'tan 800 bin euroya imza atmasını istiyor. Hollandalı futbolcunun nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.

İmparator: Fatih Terim