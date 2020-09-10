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10.09.2020 - 11:30 |

Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Belhanda'ya rest! 'Ya gidersin...'

Galatasaray'da eleştiri oklarının bir numaralı hedefi haline gelen futbolcu Belhanda gözden çıkarıldı.

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Sarı kırmızılılarda yüksek maaşı ve gösterdiği performans yüzünden istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda gelişmesi yaşanıyor.

Gelen haberlere göre takımdan gidecek oyuncular listesinin en tepesindeki oyuncuya Galatasaray yönetiminden rest geldi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda düşünmediği Faslı orta saha oyuncusunun menaceriyle görüşen Sarı-Kırmızılı idarecilerin, yıllık 3 milyon 250 bin Euro maaş alan futbolcu için "Ya indirim yapar, ya da takımdan gider" restini çektiği öğrenildi.

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Transfer Haberleri | Galatasaraydan Belhandaya rest Ya gidersin...

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