Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Belhanda'ya rest! 'Ya gidersin...'

Sarı kırmızılılarda yüksek maaşı ve gösterdiği performans yüzünden istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda gelişmesi yaşanıyor.

Gelen haberlere göre takımdan gidecek oyuncular listesinin en tepesindeki oyuncuya Galatasaray yönetiminden rest geldi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda düşünmediği Faslı orta saha oyuncusunun menaceriyle görüşen Sarı-Kırmızılı idarecilerin, yıllık 3 milyon 250 bin Euro maaş alan futbolcu için "Ya indirim yapar, ya da takımdan gider" restini çektiği öğrenildi.