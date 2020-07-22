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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'dan Chidera Ejuke sürprizi!
22.07.2020 - 09:44 | | Fotomaç

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Chidera Ejuke sürprizi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Chidera Ejuke sürprizi!
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Galatasaray, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de formas giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi transfer listesine aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.

Transfer haberleri | Galatasaraydan Chidera Ejuke sürprizi

Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.

Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi.

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