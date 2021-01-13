Transfer haberleri | Galatasaray'dan ilk transfer! Anlaşma tamam...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi Onyekuru ile tekrardan anlaşma sağlandı.

MONACO GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Fransız devinden kiralık gelen ve son 8 maçta Monaco'nun geri çağırdığı Nijeryalı futbolcu yeniden Galatasaray'a geliyor.

ANLAŞMA TAMAM

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Onyekuru ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, kulübü Monaco ile de anlaşma sağladı. Sarı kırmızılar Onyekuru'yu yine 6 aylık kiraladı.

6 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Aslan'ın Henry Onyekuru için Monaco ile yaptığı anlaşmada 6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat bu opsiyon zorunlu değil. Öte yandan Onyekuru'nun çarşamba gününden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Üçüncü kez Galatasaray formasını giyecek olan Onyekuru, çıktığı 56 maçta 17 gol ve 8 asist ile oynamıştı.

FENERBAHÇE İDDİASI

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Nijeryalı futbolcunun adı transfer sezonunda ezeli rakip Fenerbahçe ile de anılıyordu. Yıldız oyuncunun menajeri Türkiye'de Galatasaray'a daha yakın olduğunu açıklamıştı