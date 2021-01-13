Transfer haberleri | Galatasaray'dan ilk transfer! Anlaşma tamam...
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray ilk transferi ile anlaşma sağlandı. Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncu kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar.
Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi Onyekuru ile tekrardan anlaşma sağlandı.
MONACO GERİ ÇAĞIRMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Fransız devinden kiralık gelen ve son 8 maçta Monaco'nun geri çağırdığı Nijeryalı futbolcu yeniden Galatasaray'a geliyor.
ANLAŞMA TAMAM
Ajansspor'un haberine göre Galatasaray Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Onyekuru ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, kulübü Monaco ile de anlaşma sağladı. Sarı kırmızılar Onyekuru'yu yine 6 aylık kiraladı.
6 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU
Aslan'ın Henry Onyekuru için Monaco ile yaptığı anlaşmada 6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat bu opsiyon zorunlu değil. Öte yandan Onyekuru'nun çarşamba gününden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.
SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Üçüncü kez Galatasaray formasını giyecek olan Onyekuru, çıktığı 56 maçta 17 gol ve 8 asist ile oynamıştı.
FENERBAHÇE İDDİASI
Galatasaray ile anlaşma sağlayan Nijeryalı futbolcunun adı transfer sezonunda ezeli rakip Fenerbahçe ile de anılıyordu. Yıldız oyuncunun menajeri Türkiye'de Galatasaray'a daha yakın olduğunu açıklamıştı