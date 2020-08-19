Transfer haberleri | Galatasaray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak sürprizi

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, geçtiğimiz sezon orta sahada forma giyen Nzonzi, Michael Seri, Mario Lemina ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. Seri ve Lemina için yapılan görüşmelerden de henüz sonuç alınamadı. Ayrıca sol kanatta da fırtına estiren Henry Onyekuru'nun koltuğu halen boş duruyor.

Bu nedenle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Polonya pazarına yöneldi ve teknik direktör Fatih Terim'in önerisiyle Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak'ı gündemine aldı.

RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ

İki genç oyuncu için Lech Poznan kulübü ile hemen temaslara başlanırken konu Polonya basınına da taşındı. Gazeteci Piotr Rutkowski, "Galatasaray, Lech Poznan'ın Moder ve Jozwiak için resmi teklifini iletti" diye yazdı.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekibin, 21 yaşındaki Moder için 3.5 milyon Euro kiralık + 5 milyon Euro zorunlu satın alma, 22 yaşındaki Kamil Jozwiak içinse, 1.5 milyon euro kiralık + 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunan bir teklif sunduğunu iddia etti. Şimdi gözler bu iddialarla ilgili Galatasaray'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

JAKUB MODER KİMDİR?

7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder, U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder'in Galatasaray'da uzun yıllar ön libero mevkiini doldurması planlanıyor.

KAMİL JOZWIAK KİMDİR?

22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki sol kanat oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, tercih edilmesi halinde sağ kanata da başarılı bir performans sergileyebiliyor.

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü. Bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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