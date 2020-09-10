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10.09.2020 - 13:11 |

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Kondogbia sürprizi

İspanyol medyasında yer alan habere göre Galatasaray, Valencia forması giyen Geoffrey Kondogbia için kiralama teklifi yaptı. Fransız yıldız bu teklifi kabul ederken Valencia ile görüşmeler devam ediyor.

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Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferi için bir iddia da İspanya'dan geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptı.

Fransız yıldız Galatasaray'ın teklifine 'Evet' derken Valencia ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Piyasa değeri 22.5 milyon Euro olan Kondogbia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapıldığı iddia edildi.

Haberde Kondogbia ile PSG'nin de yakından ilgilendiği aktarıldı. Galatasaray ve PSG, Kondogbia için Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Valencia ile 34 maça çıkan Kondogbia bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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