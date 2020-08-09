Transfer haberleri | Galatasaray'dan Umut Meraş hamlesi

Galatasaray'da sol bek arayışları hızlandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir, Caner Erkin'in de Fenerbahçe ile anlaşması üzerine rota bu kez Umut Meraş'a çevrildi.

Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilk teklifi yaptığı öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi istediği Umut Meraş bu sezon Fransız ekibinde 22 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. Futbol kariyerine Boluspor'da başlayan Umut Meraş, Bursaspor'da 1 sezon oynadıktan sonra Le Havre'nin yolunu tuttu.

Gelişmelerden haberdar olan yıldız oyuncunun Galatasaray'da oynamayı çok istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendiren önemli bir unsur olarak gösteriliyor.

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