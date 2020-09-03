Transfer Haberleri | Garry Rordigues Olimpiakos yolcusu

Arap ekibinin basın sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi

"İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu bize geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve kontratından kurtulmayı istiyor."