10.09.2020 - 08:09 |
Transfer Haberleri | Giuliano Al-Nassr'a veda etti
Eski Fenerbahçeli Giuliano, kulübü Al-Nassr'dan ayrıldı ve yeni takımı merakla beklenmeye başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve daha sonra Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano Al-Sadd'a veda etti.
Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı son maçın ardından takıma veda eden Giuliano'ya takım arkadaşları ve kulübü Al-Nassr'da veda mesajları ile uğurladı.
Brezilyalı oyuncuya Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği geçtiğimiz günlerde yazılmıştı. Brezilyalı 10 numaranın hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.