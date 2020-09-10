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10.09.2020 - 08:09 |

Transfer Haberleri | Giuliano Al-Nassr'a veda etti

Eski Fenerbahçeli Giuliano, kulübü Al-Nassr'dan ayrıldı ve yeni takımı merakla beklenmeye başladı.

Transfer Haberleri | Giuliano Al-Nassr'a veda etti
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Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve daha sonra Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano Al-Sadd'a veda etti.

Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı son maçın ardından takıma veda eden Giuliano'ya takım arkadaşları ve kulübü Al-Nassr'da veda mesajları ile uğurladı.

Brezilyalı oyuncuya Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği geçtiğimiz günlerde yazılmıştı. Brezilyalı 10 numaranın hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

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Transfer Haberleri | Giuliano Al-Nassra veda etti

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