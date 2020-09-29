Transfer haberleri | Gökhan İnler Adana Demirspor yolunda...

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Mavi Şimşekler'den orta sahaya Gökhan İnler hamlesi geldi.

Adana Demirspor, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Gökhan İnler ile anlaştı.

Kariyerinde Napoli, Leicester, Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki orta Gökhan İnler, son olarak Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini uzatmamış ve boşa çıkmıştı.

Gökhan İnler'den Beşiktaş itirafı

Tecrübeli oyuncu Gökhan İnler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş ile transfer için görüştüklerini söylemişti.