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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş tesislerinde! Görüşme yapıldı...
28.08.2020 - 21:56 |

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş tesislerinde! Görüşme yapıldı...

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş'tan ayrılıp Malatyaspor'a transfer olan Gökhan Töre yeniden yuvaya dönüyor. Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı yönetim ile görüştü.

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş tesislerinde! Görüşme yapıldı...
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılan ve Yeni Malatyaspor'a transfer olan Gökhan Töre, yeniden Kartal'a dönmek üzere...

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı. Yıldız oyuncu Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün Beşiktaş yönetimiyle görüştü.

Beşiktaş bu transfer için bonservis bedeli vermeyi düşünmezken Malatyaspor 500 bin euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Gökhan Töre için 1 veya 2 futbolcuyu takasta kullanabileceği de iddia edildi.

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş tesislerinde Görüşme yapıldı...

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