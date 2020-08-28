28.08.2020 - 21:56 |
Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş tesislerinde! Görüşme yapıldı...
Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş'tan ayrılıp Malatyaspor'a transfer olan Gökhan Töre yeniden yuvaya dönüyor. Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı yönetim ile görüştü.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılan ve Yeni Malatyaspor'a transfer olan Gökhan Töre, yeniden Kartal'a dönmek üzere...
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı. Yıldız oyuncu Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün Beşiktaş yönetimiyle görüştü.
Beşiktaş bu transfer için bonservis bedeli vermeyi düşünmezken Malatyaspor 500 bin euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Gökhan Töre için 1 veya 2 futbolcuyu takasta kullanabileceği de iddia edildi.
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