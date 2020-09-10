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10.09.2020 - 12:50 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Transfer haberleri | Göztepe, Ajaxlı Bande ile anlaşma sağladı

İzmir temsilcisi transferde hız kesmiyor. Göztepe, geçen sezonu İsviçre'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı.

Transfer haberleri | Göztepe, Ajaxlı Bande ile anlaşma sağladı
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında evinde Ege derbisinde Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde hız kesmiyor.

Bu hafta Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'le sözleşme imzalayıp Legia Varşova takımının tecrübeli orta sahası Domagoj Antolic ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Burkino Fasolu kanat oyuncusu Hassane Bande'nin de işini bitirdi. Geçen sezonu İsviçre'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. Ajax'la yapılan görüşmelerde Bande'nin 1 yıl kiralanacağı bildirildi.

Kaleci arayışlarını da son sürat sürdüren Göztepe'nin İspanyol Fabri ya da İranlı Abedzadhe'den birini renklerine bağlayacağı ifade edildi. Göz-Göz, ilk tercihi olan Fabri'yi ikna etmeye çalışırken, deneyimli eldivenin henüz uzlaşmaya yanaşmadığı ifade edildi. Bunun üzerine Portekiz'in Maritimo takımında oynayan 27 yaşındaki Abedzadhe'ye yönelen yönetimin, İranlı file bekçisinden olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de takıma geç katılan orta saha Poko'nun mücadelede forma giymesi zor. Sakat oyuncusu bulunmayan Göztepe'de koronavirüs testi pozitiften negatife dönen, karantina süreci biten yeni transfer golcü Ndiaye'nin de kadroda olması bekleniyor.

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