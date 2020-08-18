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18.08.2020 - 08:40 | | FANATİK

Transfer haberleri | Göztepe, Sinan Bolat ile anlaştı

Beto’nun ayrılması sonrası kaleci arayışına başlayan Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat’la anlaşmaya vardı. Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray’la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor.

Transfer haberleri | Göztepe, Sinan Bolat ile anlaştı
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Üç yıldır kaleyi koruyan Beto’nun ayrılması sonrası kaleci arayışına başlayan Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat’la anlaşmaya vardı. Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray’la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A Milli Takım formasını da giyen Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp’te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasaray’la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.

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Kayode de yolda
Transferde daha önce Kocaelispor’dan golcü Burak ve Hatayspor’dan ön libero Kubilay’ı alıp Soner’le 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştığını duyuran Göztepe, Gaziantep FK’da kiralık olarak forma giyen Kayode’ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için bonservisini elinde bulunduran kulübü Shakhtar Donetsk’le pazarlıklar devam ediyor. Göztepe’nin listesindeki Emrah Başsan’ın ise Erzurumspor’da kalacağı bildirildi.

Transfer haberleri | Göztepe, Sinan Bolat ile anlaştı

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