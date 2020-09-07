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HaberlerGöztepe Haberleri Transfer haberleri | Göztepe'den Fabri sürprizi
07.09.2020 - 09:13 | | Fanatik

Transfer haberleri | Göztepe'den Fabri sürprizi

Adanaspor’dan 1998 doğumlu kaleci İrfan Can’ı alan İzmir ekibi, kaleyi asıl emanet etmek istediği isim olan Fabri ile de temas halinde. Deneyimli file bekçisiyle kısa sürede anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

Transfer haberleri | Göztepe'den Fabri sürprizi
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Göztepe’nin bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Fabri’yle görüştüğü öğrenildi. Özellikle Beto’nun ayrılmasının ardından kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe’nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi. İspanya temsilcisi Mallorca’da görev alan İspanyol kaleci Fabri 2 sezon Beşiktaş’ta oynadı. 32 yaşındaki file bekçisi Türkiye’de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo La Coruna, Valladoid, Huelva ve Real Betis formalarını terletti.

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Küçük pürüzler var

Teknik direktör İlhan Palut’un da takımında görmeyi çok istediği başarılı eldivenle masaya oturan yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi.

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