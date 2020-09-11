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11.09.2020 - 16:08 | | AA

Transfer Haberleri | Göztepe'den Sinan Bolat ve Fabri açıklaması!

Göztepe Spor Kulübü başkan vekili Talat Papatya, Sinan Bolat ve Fabri transferi için konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, 4 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını temenni ederek, tüm ekiplere başarılar diledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"Kalede Sinan Bolat ve Fabri ile anlaşamadık. Stoperde de Bogdan Planic'i kadromuza dahil edemedik. Onlar imzalasaydık geç kalmış gözükmeyecektik. Her şeyden önce hiçbir oyuncu Göztepe'nin önüne geçemez. Göztepe'nin bazı değerleri vardır, bunlara uymadıktan sonra hiçbir oyuncuyu transfer etmeyiz. Anlaşamadığımız bu 3 oyuncuda da benzer talepler oldu. Bunlar maddi şeyler değildi. Kaleci, stoper, orta saha ve kanat mevkileri için alternatifli arayışımız devam ediyor."

Papatya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle transfer piyasasının bu sezon farklı olduğunu belirterek, "Transfer etmek istediğimiz oyuncuların takımları önlerini göremediği için ne yapacaklarını tam bilmiyorlar. Bireysel olarak futbolcular da Kovid nedeniyle yer değiştirmek istemiyor gibiler. Ayrıca Türkiye'de daha önce ödemelerde yaşanan olumsuzluklar da futbolcuların kararlarında etkili oluyor." ifadelerini kullandı.

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Transfer Haberleri | Göztepeden Sinan Bolat ve Fabri açıklaması

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