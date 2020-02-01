Transfer haberleri | Göztepeli Muritala Westerlo'ya transfer oldu

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Muritala'nın geri alma ve sonraki satıştan pay alma haklarıyla Belçika’nın KVC Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'nin altyapısında yer alan 19 yaşındaki Muritala, geçen sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 19 maçta 13 gole imza atmıştı.

Belçike ekibi Westerlo'ya daha önce Berke Özer ve Barış Alıcı da transfer olmuştu.

Göztepe yeni stadına kavuştu