Transfer haberleri | Haaland, Sörloth'un yeni takımını duyurdu!

Erling Braut Haaland, Norveç Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Alexander Sörloth'un Leipzig'e transfer olacağını açıkladı.

Haaland, Sörloth'un transfer durumuna ilişkin, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.