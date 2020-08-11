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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Harun Tekin sürprizi! Yeni adresi...
11.08.2020 - 18:30 |

Transfer haberleri | Harun Tekin sürprizi! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de kaleyi Altay'a kaptıran Harun Tekin, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Gemileri yakan Harun'un Kasımpaşa'ya transferi söz konusu...

Transfer haberleri | Harun Tekin sürprizi! Yeni adresi...
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Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur ve İsmail Küçük'ü açıklayan Fenerbahçe'de; transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor... Yeni sezonda iddialı bir kadro kadro kurmak için kolları sıvayan Ali Koç ve kurmayları, diğer yandan da transferde kaynak yaratmanın hesaplarını yapıyor.

Vedat Muriqi'in Lazio'ya satışını KAP'a bildirmesi an meselesi olan sarı-lacivertlilerde; Kosovalı'nın ardından beklenmedik bir ayrılığın daha yaşanması gündeme geldi. Berke Özer'i Westerlo'ya kiralayan, Erten Ersu ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonunda; Altay Bayındır, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan gibi isimler kaldı.

Altay Bayındır, takıma gelir gelmez eldivenleri devraldı; Harun Tekin'e ise kulübe yolu göründü. Formaya hasret kalmak; 31 yaşındaki kalecinin canına tak dedi ve ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Gemileri yakan Harun, transfer görüşmeleri yapmak için yönetimden izni kopardı...

Arkadaşımız İlhan Tüysüz, yaptığı istihbaratlar sonucunda; deneyimli eldivenin Kasımpaşa ile flört halinde olduğu bilgisine ulaştı. Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Harun Tekin, Fenerbahçe yönetiminden transferinde kolaylık sağlanmasını rica etti.

Harun Tekin'in Kasımpaşa'ya transferi gerçekleşirse; Fatih Öztürk'ün takımdan ayrılması netlik kazanacak. Böylece; ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan 33 yaşındaki eldivenin İstanbul devlerinden birine transferinin önü açılmış olacak. (Asist Analiz)

Transfer haberleri | Harun Tekin sürprizi Yeni adresi...

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