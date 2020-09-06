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06.09.2020 - 16:00 |

Transfer Haberleri| Hatayspor Galatasaray'dan üç isme talip oldu

Son dakika gelişmesi... Süper Lig'de sıkıntı yaşamak istemeyen Hatayspor Galatasaray'ın 3 futbolcusuna talip oldu.

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TFF 1'Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor transferde hareketli saatler yaşıyor.

Bordo-beyazlılar Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın, Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'i bizzat arayarak oyuncular hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

Transfer Haberleri| Hatayspor Galatasaraydan üç isme talip oldu

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