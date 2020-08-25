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25.08.2020 - 17:29 |

Transfer haberleri | Hatayspor'da Erdi Dikmen sesleri

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Transfer haberleri | Hatayspor'da Erdi Dikmen sesleri
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TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşan Hatayspor daha önce birçok transfere imza atmıştı. Akdeniz ekibi şimdi de TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'den forma giyen defans oyuncusu Erdi Dikmen'i listesine aldı.

Erdi Dikmen'in adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ve Altay ile de anılıyordu. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 31 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı...

Transfer haberleri | Hataysporda Erdi Dikmen sesleri

 

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