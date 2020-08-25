Transfer haberleri | Hatayspor'da Erdi Dikmen sesleri

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşan Hatayspor daha önce birçok transfere imza atmıştı. Akdeniz ekibi şimdi de TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'den forma giyen defans oyuncusu Erdi Dikmen'i listesine aldı.

Erdi Dikmen'in adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ve Altay ile de anılıyordu. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 31 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı...