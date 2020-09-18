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18.09.2020 - 16:33 |

Transfer Haberleri | İlhan Parlak yeniden Kayserispor'da!

Süper Lig'de son olarak Ankaragücü formasıyla boy gösteren İlhan Parlak, Kayserispor'a transfer oldu.

Transfer Haberleri | İlhan Parlak yeniden Kayserispor'da!
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Kayserispor'dan yapılan açıklamada futbolcu İlhan Parlak'ın kendisini sarı kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı duyurulurken, Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda "Yuvana Hoşgeldin İlhan Parlak" ifadesine yer verildi.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 33 yaşındaki santrfor, geçen sezon başkent ekibinde 33 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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