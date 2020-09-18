18.09.2020 - 16:33 |
Transfer Haberleri | İlhan Parlak yeniden Kayserispor'da!
Süper Lig'de son olarak Ankaragücü formasıyla boy gösteren İlhan Parlak, Kayserispor'a transfer oldu.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada futbolcu İlhan Parlak'ın kendisini sarı kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı duyurulurken, Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda "Yuvana Hoşgeldin İlhan Parlak" ifadesine yer verildi.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 33 yaşındaki santrfor, geçen sezon başkent ekibinde 33 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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