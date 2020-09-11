11.09.2020 - 07:00 |
Transfer haberleri | İşte Gökhan Töre'nin Beşiktaş'tan istediği rakam!
Beşiktaş ile Gökhan Töre arasındaki ilk transfer pazarlığından sonuç çıkmadı. Töre’nin yıllık 10 milyon lira istediği öğrenildi.
Beşiktaş ile Gökhan Töre arasında gerçekleşen ilk transfer pazarlığından sonuç çıkmazken, deneyimli oyuncunun istediği ücretin yüksek bulunduğu belirlendi. Cebinden 4 milyon lira ödeyerek, Malatyaspor’la sözleşmesini fesheden Töre’nin yıllık 10 milyon lira istediği, siyah-beyazlıların ise performansa dayalı olarak 7 milyon teklif yaptığı öğrenildi. Bu paranın bir bölümünün garanti ücret, bir bölümünün ise maç başı şeklinde olduğu ifade edildi.
Beşiktaş’a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre ile siyah-beyazlı yöneticiler kısa süre içinde bir kez daha masaya oturacak. Tarafların ortak bir noktada buluşması ve deneyimli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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