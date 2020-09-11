Transfer haberleri | İşte Gökhan Töre'nin Beşiktaş'tan istediği rakam!

Beşiktaş ile Gökhan Töre arasında gerçekleşen ilk transfer pazarlığından sonuç çıkmazken, deneyimli oyuncunun istediği ücretin yüksek bulunduğu belirlendi. Cebinden 4 milyon lira ödeyerek, Malatyaspor’la sözleşmesini fesheden Töre’nin yıllık 10 milyon lira istediği, siyah-beyazlıların ise performansa dayalı olarak 7 milyon teklif yaptığı öğrenildi. Bu paranın bir bölümünün garanti ücret, bir bölümünün ise maç başı şeklinde olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre ile siyah-beyazlı yöneticiler kısa süre içinde bir kez daha masaya oturacak. Tarafların ortak bir noktada buluşması ve deneyimli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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