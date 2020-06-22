Transfer haberleri | İtalya ekibi Bologna, De Colo'nun peşinde

Bu sezon boyunca EuroCup’ta yarışan İtalyan ekibi Virtus Bologna, önümüzdeki yıl Turkish Airlines EuroLeague’de mücadele etmek istiyor. Bu anlamda kadrosunu güçlendirmek isteyen Bologna, EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun yıldız gardı Nando De Colo’yu kadrosuna katmak istiyor.

Il Resto Del Carlino'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Fransız yıldızı kadrosuna katarak önümüzdeki yılda gerçekleştirilecek turnuvalarda hedefini güçlendirmek istiyor. Bir sonraki EuroLeague sezonunda var olmak isteyen Bologna, Yunan ekibi Panathinaikos'un çekilmesi durumunda turnuvaya dahil edilebilecek takımlardan biri olarak gösteriliyor.

Koronavirüs dolayısıyla yarıda kalan İtalya Ligi’nde lider olan Sasha Djordjevic'in takımı, daha önce Sırp gard Milos Teodosic’in transferiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Haberde yer alan detaylara göre; De Colo’nun CSKA Moskova’dan eski takım arkadaşı olan Teodosic’in, söz konusu transferde Fransız gardla görüştüğü belirtiliyor.

De Colo, sarı-lacivertli takımda EuroLeague’de 15.9 sayı ortalaması tutturarak takımının en skorer oyuncusu olmuştu.