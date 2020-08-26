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26.08.2020 - 08:24 | | SPORX

Transfer haberleri | James Rodriguez'in yeni adresi Premier Lig

Premier Lig ekiplerinden Everton'ı çalıştıran Carlo Ancelotti, Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transfer haberleri | James Rodriguez'in yeni adresi Premier Lig
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Bir süre önce Galatasaray'ın gündeminde olduğu yazılan James Rodriguez adım adım Premier Lig'e gidiyor.İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez'in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid'den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e istediği, ardından Bayern Münih'e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.

Transfer konusunda yaşanan bu gelişme sürpriz olarak nitelendirilirken Rodriguez'in resmi imzalarının çok geçmeden atılacağı vurgulandı.

2014 yılında 65 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez 2017'de Bayern Münih'te kiralık olarak oynadı ve Ancelotti ile ikinci kez çalışma fırsatı buldu. Ancelotti'nin James Rodriguez'i Napoli'de çalıştığı dönemde de istediği ve ayrıca Ocak ayında da James Rodriguez - Everton dedikodularının döndüğü biliniyor.

Transfer haberleri | James Rodriguezin yeni adresi Premier Lig

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