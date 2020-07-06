Transfer Haberleri | Jody Lukoki kimdir? Kongolu oyuncu nerede oynuyor?

Kongolu futbolcu Jody Lukoki, transfer gündeminde önemli yer tutan isimlerden biri. Adı Beşiktaş ile geçen Lukoki hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Jody Lukoki kimdir? Kongolu oyuncu hangi bölgede oynuyor?

Son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets’te oynayan Jody Lukoki sağ kanatta forma giyiyor. Kulübü ile olan sözleşmesi biten Lukoki, şu anda serbest durumda.

Ajax altyapısında yetişen Kongolu futbolcu, Hollanda’da SC Cambuur ve PEC Zwolle formaları da giydi. 2015 yılında Ludogorets’e 1 milyon euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki Jody Lukoki, bu sezon Ludogorets’te toplamda 22 maça çıkarken 9 gol 1 asistlik performans gösterdi.