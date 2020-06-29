Transfer Haberleri | Jose Callejon Kimdir?

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan tecrübeli oyuncu Callejon hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Jose Callejon Kimdir? Kaç yaşında?

Sağ kanat bölgesinde görev yapan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu 1.78 boyunda. 2013-2014 sezonundan bu yana Napoli forması giyen Jose Callejon’un kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020’de sona eriyor.

Napoli’nin 2013’te Real Madrid’ten 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Callejon, bu sezon Serie A’da çıktığı 23 maçta 2 gol atarken 6 da asist kaydetti.