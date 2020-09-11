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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
11.09.2020 - 01:23 |

Transfer haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ta son dakika trasfer haberi... Eski Fenerbahçeli yıldız Josef de Souza pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geliyor.

Transfer haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
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Transferde atağa geçen Beşiktaş bombayı patlatmak üzere. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu Josef de Souza pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan 31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelecek ve kendisini siyah beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak.

Transfer haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbula geliyor

Sergen Yalçın bizzat istedi

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Josef, takımdan ayrılan Mohamed Elneny’nin ilk 11’deki yerine geçiş yapacak. Brezilyalı futbolcuyu, 2015-18 sezonları arasında Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde yakından izleyen ve Suudi Arabistan’a gitmesinin ardından da yardımcıları aracılığıyla takibini sürdüren Sergen Yalçın, belirlediği oyuncu havuzunda yer alan ismin alınması sebebiyle mutlu olduğu öğrenildi.

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