Transfer Haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Siyah Beyazlı ekip Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Son iki sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de geçiren Josef de Souza, 41 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Türkiye'de Fenerbahçe forması giymiş ve gösterdiği hırslı performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.