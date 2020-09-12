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12.09.2020 - 14:15 |

Transfer Haberleri | Josef de Souza, profil fotoğrafını değiştirdi! Beşiktaş detayı...

Josef de Souza'dan flaş hareket! Beşiktaş...

Transfer Haberleri | Josef de Souza, profil fotoğrafını değiştirdi! Beşiktaş detayı...
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Siyah Beyazlı ekiple sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelmesi beklenen Josef de Souza sosyal medyada kendisi için tasarlanan Beşiktaş formalı görseli profil fotoğrafı yaptı.

Al Ahl ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza, Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Türkiye'ye yarın gelecek olan Brezilyalı oyuncudan ilk hamle geldi. OrtaÇizgi'nin haberine göre; Josef de Souza, sosyal medyada kendisi için tasarlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram hesabında profil fotoğrafı yaptı.

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Transfer Haberleri | Josef de Souza, profil fotoğrafını değiştirdi Beşiktaş detayı...

 

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