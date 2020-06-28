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28.06.2020 - 11:40 |

Transfer haberleri | Junior Fernandes Kimdir, Kaç Yaşında?

Son yıllarda Süper Lig’de dikkat çeken isimlerden olan Junior Fernandes, transfer gündeminde öne çıkanlardan futbolculardan biri oldu. İşte Alanyaspor’da forma giyen oyuncuyla ilgili detaylar...

Transfer haberleri | Junior Fernandes Kimdir, Kaç Yaşında?
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Adı Trabzonspor’la anılmaya başlayan Şilili oyuncuyla ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Junior Fernandes Kimdir,Kaç Yaşında?

1988 doğumlu 32 yaşındaki oyuncu 1.84 boyunda ve sol kanatta forma giyiyor.
Son olarak Alanyaspor’da oynayan Fernandes’in takımıyla olan sözleşmesi 26.07.2020’de bitiyor.

Leverkusen ve Dinamo Zagreb gibi büyük kulüplerde de forma giyen oyuncu 2017’de 2 Milyon Euro karşılığında Alanyaspor’a transfer olmuştu.

Trabzonspor’la anılan 32 yaşındaki Fernandes’in güncel piyasa değeri 1.6 Milyon Euro.

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