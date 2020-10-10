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10.10.2020 - 09:24 | | Fanatik

Transfer haberleri - Kalinic, Beşiktaş'tan dünyaları istemiş!

Beşiktaş’ın gündemini son güne kadar meşgul eden Hırvat forvet Nikola Kalinic’in, neden alınmadığı ortaya çıktı. 2.5 milyon Euro garanti ücrete ek olarak; imza parası, maç ile gole prim, kupa için özel madde ve uçak bileti gibi istekleri bulunan 32 yaşındaki futbolcuya kapılar kapandı.

Transfer haberleri - Kalinic, Beşiktaş'tan dünyaları istemiş!
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Beşiktaş, forvet transferi konusunda kadrosunu son güne kadar Nikola Kalinic’le temaslarını sürdürmüş ancak taraflar anlaşamamıştı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün, Beşiktaş tarafından uzun talep listesi sebebiyle geri çevrildiği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro da imza parası talebinde bulunan tecrübeli futbolcunun ek olarak her maç başı 3 bin Euro, her 10 gol üzeri gole 5 bin Euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon Euro, Türkiye Kupası için de 500 bin Euro istediği öğrenildi.

Tüm bunlara ek olarak 1 yıl için gidiş dönüş olmak üzere 5 business uçak bileti isteyen Kalinic’in öte yandan diğer yabancı oyuncular gibi; ev, telefon ve özel iki araç talebinde bulunduğu kaydedildi. Uzun listede özellikle imza parasına olumsuz yanıt veren Kartal, oyuncuyu ikna edemeyince transfer yattı. Kalinic de bunun ardından yıllık 1.5 milyon Euro maaşa Verona’ya gitti.

Transfer haberleri - Kalinic, Beşiktaştan dünyaları istemiş

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