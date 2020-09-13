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13.09.2020 - 10:02 |

Transfer Haberleri | Karagümrük N'Diaye bombasını patlatıyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün Badou NDiaye ile anlaştığı kaydedildi.

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Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük transferde de bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Badou N'Diaye ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Son olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelen N'Diaye'nin bonservisinin sahibi Stoke City ile kiralama için anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün Milan'ın 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile de görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

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Transfer Haberleri | Karagümrük NDiaye bombasını patlatıyor

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