Transfer haberleri | Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'e talip

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. TRT Spor'da yer alan habere göre, Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye Deniz Türüç için resmi teklif yaptı. Transfer gerçekleşirse Deniz Türüç kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olacak.

Harun Tekin için görüşmeler başladı

Kaleci Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için harekete geçti.

Lacivert beyazlılar, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temas kuruldu.

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