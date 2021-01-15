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15.01.2021 - 13:14 | | FANATİK

Transfer haberleri | Kasımpaşa'nın yeni transferi Drinkwater İstanbul'a geldi

Kasımpaşa, Chelsea'den kadrosuna kattığı Drinkwater transferini bugün açıklayacak. Yıldız futbolcu İngiltere uçuşları kapalı olduğu için gelemiyordu ancak özel izin ve özel uçakla oyuncu bugün İstanbul'a geldi.

Transfer haberleri | Kasımpaşa'nın yeni transferi Drinkwater İstanbul'a geldi
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Kasımpaşa Chelsea forması giyen Danny Drinkwater'ı kadrosuna katmıştı. Ancak transfer, resmi olarak açıklanmadı. Yıldız futbolcu İngiltere uçuşları kapalı olduğu için gelemiyordu ancak özel izin ve özel uçakla oyuncu bugün İstanbul'a geldi.

Turgay Ciner Özel uçak gönderdi!
Drinkwater'ın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayabilmesi için Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner özel uçağını gönderdi. Ayrıca pandemi nedeniyle oyuncu için İngiliz ve Türk yetkililerden özel izinler alındı.

6 aylık sözleşme imzalayacak!
Yarım sezon Kasımpaşa forması giyecek İngiliz orta sahaya oyuncusu 200 bin Euro kazanacak. Ayrıca Chelsea'ye 80 bin Euro'da kiralama bedeli ödenecek.

30 yaşındaki futbolcu Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.

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