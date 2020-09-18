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18.09.2020 - 21:51 | | KAYSERİ (AA) -

Transfer haberleri | Kayserispor, İlhan Parlak'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 33 yaşındaki forvet İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı.

Transfer haberleri | Kayserispor, İlhan Parlak'ı renklerine bağladı
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Transferin hızlı takımı Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

İlhan, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 33 maçta 7 gol attı.

Kayseri ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." paylaşımında bulundu.

İlhan Parlak da ise yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime, Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımız ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Transfer haberleri | Kayserispor, İlhan Parlakı renklerine bağladı

 

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