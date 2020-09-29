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29.09.2020 - 08:27 | | FANATİK

Transfer haberleri | Kayserispor'dan Fernandes sürprizi

Kayserispor Başkan Berna Gözbaşı yenilginin ardından, “Gerekenler yapılacak” dedi, düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, adı devlerle anılan Manuel Fernandes’le her konuda el sıkıştı. Portekizli yıldız kısa süre içerisinde şehre gelerek İç Anadolu ekibiyle 3 yıllık kontrat yapacak.

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Kayserispor’dan bomba adım... Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarını heyecanlandırıp tüm dikkatleri üzerine çekecek olan hamleyi yapıyor. Yönetim, teknik direktör Bayram Bektaş’ın da onayını aldıktan sonra Portekizli yıldız Manuel Fernandes’le her konuda anlaşma sağladı. Edinilen bilgiye göre kulübüyle sözleşmesi sona ermesinin ardından birçok teklif alan deneyimli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın önerdiği uzun süreli sözleşme ve cazip yıllık ücreti kabul ederek yeniden Süper Lig’de oynamayı kabul etti.

Bugün şehre geliyor
Fernandes bugün şehre gelerek tesisleri gezip, ardından da sağlık kontrolünden geçecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Fernandes’in İç Anadolu ekibiyle görkemli bir tören sonrasında imzasını atacağı bildirildi.

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