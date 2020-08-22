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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Kevin Gameiro'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
22.08.2020 - 10:27 | | Fanatik

Transfer haberleri | Kevin Gameiro'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fransız yıldız, Fenerbahçe’nin 2.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık teklifine yeşil ışık yaktı. Gameiro’nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Valencia ise tecrübeli golcüyü, başka talip çıkmaması nedeniyle bonservissiz vermeye sıcak bakıyor.

Transfer haberleri | Kevin Gameiro'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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Fenerbahçe, Lazio’ya imza atmaya hazırlanan Vedat Muriç’in yerini Kevin Gameiro ile doldurmaya kararlı. Sarı- Lacivertliler, Fransız forvet ve menaceriyle ilk teması kurmuş, 2.5 milyon Euro maaş ile 2+1 yıllık teklif yapılmıştı. Gameiro’nun Sarı- Lacivertliler’in bu önerisine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe için bir sevindirici gelişme de bonservis konusunda yaşanacak gibi görünüyor. Valencia yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle oyuncuların maaşlarını ödeyemiyor. Bu nedenle herkes satışa çıkartıldı. Kulübe 4.5 milyon Euro’luk maliyeti olan Fransız futbolcuya Fenerbahçe dışında talip çıkmadı.

Kulübüne baskı yaptı

İspanyollar daha önce 1.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-Lacivertli yetkililer ise Valencia’nın durumunu yakından takip ettikleri için bedelsiz olarak oyuncuyu kadroya katmak istediklerini net bir şekilde iletti. Gameiro’yu bir an önce elden çıkarmak için bonservissiz olarak göndermeye razı olduğu öğrenildi. Ayrıca oyuncunun da yeni sezon başlamadan yeni takımına katılmak için kulübüne bu konuda baskı yaptığı kaydedildi.

Hedef ilk hafta oynatmak

Sarı-Lacivertliler, Muriç’in Lazio’ya transferinin tamamlanmasının hemen ardından bu transferi noktalamak için İspanya’ya çıkarma yapacak. Yönetim, Kevin Gameiro’ya en kısa zamanda imza attırıp, ligin ilk haftasında hazır halde sahaya çıkmasını sağlamaya kararlı.

Transfer haberleri | Kevin Gameirodan Fenerbahçeye yeşil ışık

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