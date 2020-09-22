22.09.2020 - 18:48 |
Transfer Haberleri | Konyaspor, Oğuz Kağan ve Erten Ersu'yu açıkladı!
Konyaspor, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
Yeşil - beyazlı takım, iki oyuncunun da bedelsiz olarak transfer edildiğini ve Oğuz Kağan'la 1, Erten Ersu'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bedelsiz olarak kadromuza dahil edilen oyuncularımız Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı."