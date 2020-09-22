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HaberlerKonyaspor Haberleri Transfer Haberleri | Konyaspor, Oğuz Kağan ve Erten Ersu'yu açıkladı!
22.09.2020 - 18:48 |

Transfer Haberleri | Konyaspor, Oğuz Kağan ve Erten Ersu'yu açıkladı!

Konyaspor, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.

Transfer Haberleri | Konyaspor, Oğuz Kağan ve Erten Ersu'yu açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil - beyazlı takım, iki oyuncunun da bedelsiz olarak transfer edildiğini ve Oğuz Kağan'la 1, Erten Ersu'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bedelsiz olarak kadromuza dahil edilen oyuncularımız Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı."

Transfer Haberleri | Konyaspor, Oğuz Kağan ve Erten Ersuyu açıkladı

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