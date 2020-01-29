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29.01.2020 - 20:56 | | AA

Transfer haberleri | Konyaspor'da Robert Mak imza attı

Yeşil-beyazlı kulüp, Rus ekibi Zenit'ten Robert Maktransfer etti.

Transfer haberleri | Konyaspor'da Robert Mak imza attı

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübünden Slovak futbolcu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.

Her iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki Robert Mak, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.

Opanasenko'nun sözleşmesi feshedildi

Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca Yevhen Opanasenko’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Transfer haberleri | Konyasporda Robert Mak imza attı

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