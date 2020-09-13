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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Transfer Haberleri | Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor!
13.09.2020 - 11:33 |

Transfer Haberleri | Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor!

Fransız futbolcu Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdiği yazıldı

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Fransa Ligue 1 takımlarından PSG forması giyen Kylian Mbappe hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. The Times'ın özel haberine göre; Fransız futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdi. Yıldız futbolcu böylelikle Fransa'daki son sezonunu geçirecek

Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'a hayran olduğu ifade edilen Mbappe'nin La Liga ve Premier Lig'i çok sevdiğine vurgu yapıldı. Mbappe daha önce Manchester City ve Real Madrid'den de resmi teklifler almıştı

BU SEZON AYRILABİLİR Mİ?

PSG kariyerinde 124 karşılaşmada 90 gol ve 51 asistle oynayan 21 yaşındaki Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in adresi şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Koronavirüs pandemisi ve kulüplerin ekonomik sıkıntıları nedeniyle vedanın bu sezon içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise futbolseverlerde heyecan uyandırdığına vurgu yapıldı.

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Transfer Haberleri | Kylian Mbappe PSGden ayrılıyor

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