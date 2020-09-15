Transfer Haberleri | Kylian Mbappe Real Madrid yolunda!

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından PSG'den ayrılma kararı alan dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'nin yeni takımı netlik kazanıyor.

La Liga'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid, yıldız futbolcu için iştahını iyiden iyice kabartmış durumda.

Real Madrid'te başkan Florentino Perez'in takıma katmak için 2 yıldır mücadele ettiği Mbappe, sonunda Real Madrid formasını giymek için ikna oldu. As'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki Fransız oyuncu, sezon sonunda Madrid'e gitmek için başkan Perez'e 'evet' dedi.

TEK SORUN PSG

Yaşanan gelişmelerin ardından en merak edilen konu, PSG'nin yıldız futbolcunun ayrılık kararı sonrasında atacağı adımlar oldu. Alınan bilgilere göre 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu yüklü bir bonservis bedeliyle göndermenin hesaplarını yapan Başkent ekibi, Real Madrid'e kapıyı 200 milyon eurodan açacak.

Perez'in transfer için imkanları zorlayacağı kaydedilirken, pazarlığın 300 milyon euro seviyelerine çıkabileceği de gelen haberler arasında.